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Trump, ‘savaş odası’ dediği istihbarat odasında brifing alacak

ABD Başkanı Donald Trump ‘savaş odası’ dediği istihbarat odasında saat 18.30'da brifing alacak.

Haber Merkezi
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Trump, ‘savaş odası’ dediği istihbarat odasında brifing alacak
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ABD'nin İran'a karşı mücadelede İsrail'e katılmasına olanak sağlayacak planların olup olmadığı tartışmaları sürerken, Trump ‘savaş odası’ dediği istihbarat odasında toplantı gerçekleştirecek.

ABD'nin İran'a saldırmaya hazırlandığı iddiası 

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin İran'a saldırmaya hazırlandığı" iddiasını gündeme getiren Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, WSJ'nin iddiasının altının dolu olmadığını belirtti.

Trump, "Wall Street Journal'ın, İran'la ilgili düşüncelerim hakkında hiçbir fikri yok" ifadesini kullandı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın İran'a saldırı planlarını onayladığını ancak son karar için saldırı talimatını beklettiğini iddia etmişti.

‘Savaş odası’nda kritik toplantı

El Cezire’nin haberine göre, ABD'nin İran'a karşı mücadelede İsrail'e katılmasına olanak sağlayacak planların olduğu tartışmaları sürerken Trump danışman ekibiyle ‘savaş odası’ dediği istihbarat odasında toplantı yapacak.   

ABD'nin sahip olduğu ve İsrail'in sahip olmadığı "sığınak delici" bombalar gündeme gelmişti. Trump’ın bu bombayı İran'a karşı kullanmanın Fordow nükleer santralini yok etmede etkili olup olmayacağını veya olayların tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesine izin verip vermeyeceğini tarttığı bildiriliyor.

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