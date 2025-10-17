Trump: Savaşı bitirmek istiyoruz, bence başarılı olacağız

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski beraberlerindeki heyetleri ile basının karşısına geçti. Trump Rusya-Ukrayna savaşında çok insanın öldüğünü belirterek "Başkan Zelenski de savaşın bitmesini istiyor, burada halletmeliyiz" dedi.

Trump konuşmasında "Orta doğu tamam, sıra Kiev'de" ifadesini kullandı.

Donald Trump, sekiz savaşı da hallettiklerini belirterek "Biz bu büyük savaşı da sona erdirmek istiyoruz. Bu dokuzuncu olacak. Bence bu savaşta da başarılı olacağız" diye konuştu.

Trump, Zelenski ile Putin görüşmesine ilişkin "Birbirlerinden hoşlanmıyor, bu nefreti gidermek lazım. Bence bunu halledeceğiz. Çok karmaşık bir süreç. 59 ülke var işin içinde. Dün Başkan Putin ile çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bence o da bunun halledilmesini istiyor" dedi.

Trump, Vladimir Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin, "Muhtemelen ikili bir görüşme olacak" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Trump'ın bu konuyu halledebileceğini düşündüğünü söyledi. Zelenski, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız" dedi.

"Tomahawk çok tehlikeli bir silah"

Zelenski toplantıda ABD'den istedikleri Tomahawk füzelerini dile getirdi, bunun üzerine Trump "Tomahawklardan bahsedeceğiz. Biz bu füzelere ihtiyaç kalınmamasını tercih ederiz. Muhtemelen savaş bu füzelere gerek kalmadan bitecek" diye konuştu.

"Tomahawklar çok tehlikeli, inanılmaz silahlar" diyen Trump, "Bu büyük meseledir. Biz ülkemizi korumak için gereken şeyleri vermek istemiyoruz. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. Biz bu savaşın bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çin konuşmak istiyor"

Trump Çin ile bir anlaşma olup olmayacağı sorusuna "Olabilir. Çin konuşmak istiyor. Biz her iki tarafı lehine olacak bir anlaşma istiyoruz" dedi.

"İspanya cezalandırılmalı"

ABD Başkanı Trump, NATO'ya verilecek katkı payı konusunda istenen oranı ödemeyeceğini açıklayan İspanya'ya da yüklendi, "İspanya NATO'ya sadık olmadı. İspanya'nın bu konuda cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum ama buna karar verecek NATO'dur" ifadelerini kullandı.

Zelenski, bu ziyarette hava savunma sistemi ve uzun menzilli füze talep edeceğini açıklamıştı.

Trump da Mısır dönüşü uçakta gazetecilerin, "Kiev'e Tomahawk füzesi verecek misiniz?" sorusuna "Göreceğiz... Verebilirim" yanıtını vermişti.

Trump-Putin görüşmesi

Trump-Zelenski görüşmesi öncesi Washington-Moskova hattında da dün kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski ile görüşmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2.5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptı.

İki liderin görüşmesinin ardından hem Kremlin'nden hem Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

"Liderler temasta kalma konusunda anlaştı. Budapeşte'de yapılabilecek görüşmeler için iki ülke hızlı bir hazırlık yapacak” denildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da görüşmenin Budapeşte'de yapılacağı işaret edildi.