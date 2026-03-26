Trump: Savaşta çok kötüler ama müzakereye gelince çok iyiler

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump, İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin kısa süre içinde nükleer silaha sahip olmasını engellediklerini savunarak, İran yönetiminin "yenilgiyi kabul ettiğini" ve ABD ile müzakere etmek zorunda olduğunu öne sürdü.

Trump, İran’ın nükleer silaha 2 ila 4 hafta içinde ulaşabileceğini iddia ederek, bu nedenle B-2 bombardıman uçaklarıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti. Operasyonun “tarihin en büyük hava saldırılarından biri” olduğunu ifade eden Trump, “Gece karanlığında yaptık, dolunay ışığı bile yoktu ama tüm hedefleri lazer hassasiyetinde vurduk ve yok ettik. Şu anda hepsi yerin derinliklerinde” dedi.

İran’ın nükleer silaha sahip olması halinde bunu kullanacağını savunan Trump, bölgesel hedeflere de dikkat çekerek, “Bu insanlar nükleer silaha sahip olsaydı kesinlikle kullanacaklardı. Orta Doğu’yu ele geçirmek istiyorlar. İlk hedefleri İsrail olurdu, ardından bölgedeki diğer ülkelere saldırırlardı” ifadelerini kullandı.

"26 gün geçti ve planın önündeyiz"

Operasyonun başlangıçta 4 ila 6 hafta sürmesinin öngörüldüğünü ancak sürecin planlanandan hızlı ilerlediğini belirten Trump, "26 gün geçti ve planın önündeyiz. Donanmalarını yok ettik. 154 gemilerini vurduk ve hepsi denizin dibinde" dedi.

"Başkentlerinin üzerinde uçuyoruz"

ABD’nin İran hava sahasında "serbestçe hareket ettiğini" söyleyen Trump, "Başkentlerinin üzerinde uçuyoruz. Nükleer tesislerini ve drone’larını istediğimiz gibi vurabiliyoruz" diye konuştu.

"İranlılar aptal değil; ne olduğunu görüyorlar"

İran yönetiminin yenilgiyi kabul etmeye başladığını öne süren Trump, İranlıların müzakereye yöneldiğini belirterek, “İranlılar aptal değil; ne olduğunu görüyorlar. Bu yüzden bizimle konuşuyorlar. Yoksa konuşmazlardı” dedi.

"Savaşta çok kötüler ama müzakereye gelince çok iyiler"

Trump, kamuoyuna aksi yönde açıklamalar yapılsa da İran’ın müzakereye mecbur kaldığını savunarak, “Bu insanlar savaşta çok kötüler ama müzakereye gelince çok iyiler. Anlaşma yapmak istiyorlar. Aslında bana yalvarıyorlar. ‘Müzakere etmiyoruz’ diyorlar ama tabii ki ediyorlar. Mahvolmuş durumdalar” ifadelerini kullandı.

"Ben zayıf bir başkan değilim"

ABD’nin askeri kapasitesine ve liderliğine vurgu yapan Trump, “Eğer zayıf bir başkan olsaydı çok büyük zarar verebilirlerdi ama ben zayıf bir başkan değilim” dedi.

İran’ın önünde bir anlaşma fırsatı bulunduğunu belirten Trump, aksi durumda askeri operasyonların süreceğini dile getirerek, "Eğer bunu yapmazlarsa en kötü kabusları oluruz. Onları vurmaya devam ederiz" dedi.

"NATO’nun 'kağıttan kaplan' olduğunu söylemiştim"

Trump ayrıca NATO’ya yönelik eleştirilerde bulunarak, geçmişte de benzer uyarılarda bulunduğunu belirterek, "Yıllar önce NATO’nun ‘kağıttan kaplan’ olduğunu söylemiştim. Biz onları kurtarmaya gideriz ama onlar bizim yardımımıza gelmez demiştim. Ve haklı çıktım. NATO’da büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu bir sınavdı ve sınıfta kaldılar" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’na da değinen Trump, bölgede mayın tehdidi bulunduğunu ancak ABD’nin müdahale ettiğini belirterek, "22 mayın gemisinden bahsediliyordu. Hepsini vurduk" dedi.

"Denizden gelen uyuşturucuların yüzde 98’ini durdurduk"

ABD’de deniz yoluyla uyuşturucu girişini büyük ölçüde engellediklerini de savunan Trump, “Denizden gelen uyuşturucuların yüzde 98’ini durdurduk. Şimdi karadan gelenleri durduracağız” diye konuştu.

"İlaç fiyatları yüzde 60-70 düştü"

Trump, bir yandan İran’a yönelik operasyonların sürdüğünü, diğer yandan ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğunu belirterek, “Dow Jones 50 bine çıktı, S&P 7 bine ulaştı. İlaç fiyatları yüzde 60-70 düştü” dedi. Ayrıca Amerikan çiftçileri için 12 milyar dolarlık destek paketi açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.