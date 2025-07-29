Trump: Şi ile görüşme yıl sonundan önce olacak

İskoçya ziyaretini tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

ABD-Çin ticaret görüşmelerinin iyi geçtiğini ve bugün Ticaret Bakanı Scott Bessent'ten iyi haberler aldığını anımsatan Trump, bu gelişmelerden memnun olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı ile ne zaman görüşebileceği yönündeki soruya, "Ben de bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ancak bunun yıl sonundan önce olacağını söyleyebilirim. Bugün (Çin'le) çok iyi bir toplantı yaptık. Dün bana bu soruyu sorsaydınız, hayır, durum pek iyi görünmüyordu derdim, ama bugün (Ticaret Bakanı) Scott'tan, Çin ile yapılan toplantının çok iyi geçtiğini duydum." yanıtını verdi.

Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, tarife gerilimlerinin yaşandığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir "zirve" arayışında olmadığını, Çin'e ancak Şi'nin daveti üzerine gidebileceğini ifade etmişti.