Trump: Şimdi söylemeyeceğim ama durmazsa ağır sonuçları olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putun ile yapacağı görüşme öncesi "Şimdi söylemeyeceğim ama durmazsa ağır sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin iyi geçmesi halinde, kısa süre içinde Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve kendisinin yer alacağı ikinci bir toplantı yapmak istediğini söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, “İlk görüşme iyi geçerse hemen ardından kısa bir ikinci görüşme yaparız. Bunu derhal yapmak isterim ve eğer onlar da isterse, Başkan Putin, Başkan Zelenski ve benim katılacağım kısa bir ikinci toplantı gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı. 

Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının “10 üzerinden 10” olarak değerlendirilebilecek kadar verimli geçtiğini söyleyen Trump ayrıca, "Rusya savaşı sonlandırmazsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak" açıklamasında bulundu.

