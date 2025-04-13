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Trump: Somali'de terör hedeflerini vurdukl

ABD Başkanı Donald Trump, Somali’de terör hedeflerinin vurulduğunu belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Somali'de terör hedeflerini vurdukl
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir mesaj paylaştı.

Teröristlerin "saklanma zamanı" olduğunu belirten Trump, dünyanın en iyisi olan ABD askerlerinin onları bulacağını ve harekete geçeceğini kaydetti.

Trump, ABD askerlerinin DEAŞ'ı da 3 haftadan az sürede yok ettiğini iddia ederek, ABD askerlerini terör unsurlarını yok etmeleri için tekrar görevlendirdiğini kaydetti.

Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteklerinin süreceğini belirten Trump, "Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler." değerlendirmesinde bulundu.

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