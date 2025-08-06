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Trump: Suçlular, 14 yaşından itibaren yetişkinler gibi yargılanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de artan şiddet olaylarına ve suç oranlarına işaret ederek, "reşit olmayanlar suçluların 14 yaşından itibaren yetişkinler gibi yargılanması ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılması" gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Trump: Suçlular, 14 yaşından itibaren yetişkinler gibi yargılanmalı
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, başkentteki çeteler ve reşit olmayan suçluların, vatandaşlara rastgele saldırılar gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Washington DC'deki suç oranı tamamen kontrolden çıkmış durumda." ifadesini kullandı.

Çoğu 14 ila 16 yaşlarındaki gençlerin masum insanlara saldırdığını, soygun, yaralama ve silahlı saldırı olaylarına karıştığını belirten Trump, reşit olmayan suçluların kolluk kuvvetlerinden korkmadıklarını çünkü neredeyse hemen serbest bırakılacaklarını bildiklerini ancak artık bu durumun değişeceğini ileri sürdü.

Trump, başkentte son olarak bir kişinin "haydutlar" tarafından acımasızca dövüldüğünü, Washington DC'nin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "DC'deki yasalar, bu reşit olmayanları yetişkinler gibi yargılamak ve 14 yaşından itibaren uzun süre hapis cezasına çarptırmak için değiştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Washington DC'yi federal kontrol altına almak, bu şehri olması gerektiği gibi yönetmek, suçlulara artık bu suçlardan paçayı sıyıramayacaklarını bildirmek zorunda kalacaklarını ifade eden Başkan Trump, söz konusu durumun devamı durumunda yetkilerini kullanarak başkenti "federalleştireceği" uyarısında bulundu.

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