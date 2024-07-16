Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks'un oynadığı BlackRock Inc.'in reklamı yayından kaldırıldı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un yer aldığı reklam yayından kaldırıldı. New York merkezli yatırım şirketi BlackRock Inc.'in 2022 yılında çektiği reklam filminde, o zaman 18 yaşında olan Crooks kısa bir süreliğinde görünüyordu.

Bethel Park Lisesi'nden mezun olan Crooks ile beraber aynı okuldan bir öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 30 saniyelik reklam filminin yayından kaldırıldığı açıklandı. Şirketin açıklamasında, "2022 yılında, Bethel Park Lisesi'nden bir öğretmenin yer aldığı ve Thomas Matthew Crooks da dahil olmak üzere birkaç öğrencinin arka planda kısa bir süre göründüğü bir reklam yayımladık" ifadelerine yer verildi.

Thomas Matthew Crooks kimdir? Hakkında ne biliniyor?

Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminde silahı ateşleyen ve olay yerinde keskin nişancılar tarafından öldürülen isim Thomas Matthew Crooks olarak açıklandı. Crooks, Pennsylvania'da saldırının gerçekleştiği Butler bölgesine 70km mesafedeki Bethel Park'ta yaşıyordu. 2022'de Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu. Eyalet seçmen kayıtlarına göre Crooks kayıtlı bir Cumhuriyetçi. Haber ajansı Reuters ise Crooks'un 17 yaşındayken sol eğilimli ve Demokrat politikacılar için para toplayan ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığını yazdı.

Crooks'un ne amaçla bu saldırı girişimini gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Başka kişilerin bu girişime dahil olup olmadığı da belirsiz. FBI adına cumartesi gecesi brifing veren Kevin Rojek, henüz belirlenmiş bir motivasyon olmadığını açıkladı. Rojek, soruşturmanın aylarca sürebileceğini, Crooks'un amacının ne olduğunu tanımlamak için "yorulmadan" çalışacaklarını dile getirdi.