Trump: Tahran'a yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirdik

Tahran’a düzenlenen saldırının görüntülerini paylaşan Trump, İranlı askeri liderlerin ve stratejik noktaların imha edildiğini öne sürdü.

Daha önce “Zaman daralıyor; cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce sadece 48 saat kaldı" ifadelerini kullanan Trump, bu kez Tahran’a yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Trump, kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, " İran'ı kötü ve akılsızca yöneten birçok askeri liderin yanı sıra birçok şey ortadan kaldırıldı" dedi.

ABD Başkanı, paylaşımında ayrıca saldırıya ilişkin görüntülere de yer verdi. Trump, uzaktan çekilmiş karanlık bir görüntüyü paylaşırken, yaklaşık bir dakikalık videonun bir bölümünde bombardıman sesleriyle tepelik bir bölgenin düşen bombanın etkisiyle kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.