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Trump talimat verdi: Gizli belgeler bugün açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu öldürülen ABD'nin 35. Başkanı Kennedy ile ilgili gizli belgelerin yarın yayımlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Trump talimat verdi: Gizli belgeler bugün açıklanacak
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ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy ile ilgili yaklaşık 80 bin sayfalık dosyayı salı günü kamuoyuna açıklayacağını söyledi. Trump, “İnsanlar yıllardır bunu bekliyordu ve ben de adamlarıma bunların yarın (salı günü) açıklanması gerektiği talimatını verdim” dedi.

Donald Trump, bu yılın başlarında federal hükümete Kennedy, kardeşi Robert Kennedy ve Martin Luther King Jr. suikastlarına ilişkin kayıtların yayınlanmasına yönelik bir plan sunmasını emreden kararnameyi imzalamıştı. 

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