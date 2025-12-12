Trump: Tayland-Kamboçya gerilimini yakından izliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ile Kamboçya arasında ateşkese rağmen yeniden alevlenen çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerini Beyaz Saray’da ağırladığı yeni yıl kutlamasında yaptığı konuşmada, bölgedeki gerilimi yakından izlediklerini söyledi.

Trump, başkanlık dönemi boyunca dünya genelinde sekiz savaşı sona erdirdiğini belirterek, “Sanırım Tayland konusunda birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekecek ama o konuyu da yoluna koyacağız.” dedi.

Ülkesinin önceki döneme kıyasla daha güçlü bir konumda olduğunu savunan Trump, diğer ülkelerin liderlerinin de bu değerlendirmeyi paylaştığını aktardı. Avrupa ülkelerinin ABD yönetimine duyduğu saygının arttığını öne süren Trump, “Bizi dinliyorlar ve daha önce hiç olmadığı kadar saygı duyuyorlar.” ifadelerini kullandı.

Sınırda gerilim tırmanıyor

Tayland ile Kamboçya arasındaki uzun süren sınır anlaşmazlığı, Aralık 2025’te yeniden şiddetli çatışmalara dönüştü. Özellikle Preah Vihear ve Oddar Meanchey bölgelerinde karşılıklı topçu atışları ve ağır silah kullanımıyla çatışmalar yaşanıyor. Taraflar birbirini saldırıları başlatmakla suçluyor ve mevcut ateşkesin etkisiz kaldığını bildiriyor.

Çatışmalar sonucunda hem askerler hem siviller dahil onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Sınır hattındaki yerleşim bölgeleri de çatışmalardan etkilendi; yüz binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Uluslararası toplum gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle Preah Vihear Tapınağı ve çevresindeki kültürel miras alanları çatışmalardan zarar görüyor. Krizin kökeni 19. yüzyıl ve sömürge dönemi sınır anlaşmazlıklarına dayanıyor; bu tarihsel çekişme tarafların milli kimlik ve egemenlik iddialarını yeniden gündeme taşıyor.