Trump tehdit etmişti! ABD: İran’a karşı yeni misilleme saldırıları başlattık

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ABD ordusu İran’a karşı yeni hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Bu saldırılar, dün İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırı girişimine karşı güçlü bir yanıt niteliği taşımaktadır" denildi. Saldırıların hedefine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Trump misilleme uyarısı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına değinerek, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" açıklamasında bulunmuştu. Son olarak, ABD merkezli haber sitesi Axios hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD’nin İran’a karşı yeni saldırılar başlattığını bildirmişti.