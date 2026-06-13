Trump, Texas’ı kazanmak için 350 milyon dolarlık seçim kasasını açacak mı?

Reuters’ın haberine göre, Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözünü eyleme dökmesini ve skandallarla gündeme gelen müttefiki Texas Başsavcısı Ken Paxton’a mali destek vermesini istiyor.

Paxton, geçen ay yapılan ön seçim ikinci turunda dört dönemdir senatörlük görevini sürdüren John Cornyn’i mağlup ederek Texas’taki Cumhuriyetçi Parti’nin ABD Senatosu adayı oldu. Bu sonuçta Trump’ın son anda verdiği desteğin etkili olduğu belirtiliyor.

Bu gelişmenin ardından siyasi tahmin kuruluşları, Trump’ın 2024 seçimlerinde yaklaşık 14 puan farkla kazandığı Texas’taki senato yarışını “muhtemel Cumhuriyetçi zafer” kategorisinden “Cumhuriyetçilere yakın” kategorisine çekti.

Paxton şimdi Demokrat Parti’nin yükselen isimlerinden ve güçlü bağış performansıyla dikkat çeken Eyalet Temsilcisi James Talarico ile karşı karşıya bulunuyor. Talarico’nun kampanyası mart ayı itibarıyla 40 milyon dolar bağış toplarken kasasında 9,9 milyon dolar bulunuyor.

Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında ağır ceza davası açılan ve Texas Temsilciler Meclisi tarafından görevden alınması için hakkında azil süreci başlatılan Paxton ise 6 Mayıs itibarıyla yalnızca 7,6 milyon dolar bağış topladı ve hesabında 2,3 milyon dolar kaldığını bildirdi. Paxton hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Wyoming’den emekli olmaya hazırlanan Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, Trump’ın Paxton’a mali destek verip vermemesi gerektiği sorusuna, “Başkanın destek verdiği isimlere yardımcı olması çok faydalı olur” yanıtını verdi.

Texas yarışında para savaşı

Texas, 20 farklı televizyon pazarıyla ABD’nin en pahalı seçim bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Cumhuriyetçi Parti yönetimi, koltuğun korunması açısından daha güvenli aday olarak görülen Cornyn için halihazırda on milyonlarca dolar harcadı.

Cumhuriyetçi senatörlerin seçim kampanyasını yöneten kuruluş, geçen ağustos ayında hazırladığı kurum içi notta, Paxton’ın adaylığının Texas’ı Demokratlar açısından rekabetçi hale getireceği ve Cumhuriyetçilerin kritik eyaletler yerine yüz milyonlarca doları Texas’a yönlendirmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Texaslı bir siyasi danışman, “Ken Paxton’ın bu yarışı kazanabilmesi için dış finansmana ihtiyacı olduğu konusunda hiç şüphe yok” dedi.

Paxton yanlısı Lone Star Liberty PAC sözcüsü Gregg Keller ise Cumhuriyetçilerin seçim gününe doğru Paxton etrafında birleşmeye başladığını söyledi.

Keller açıklamasında, “Başkanın desteği ve liderliği için minnettarız. Gelecek yıl Senato çoğunluğuna katılmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Talarico’nun harcayacağı hiçbir para onun radikal ve tehlikeli geçmişini silemez” ifadelerini kullandı.

Demokrat aday sürpriz yaratıyor

James Talarico, muhafazakar seçmenin güçlü olduğu Texas bölgelerinde açık şekilde Hristiyan inancını dile getirerek ve milyarderlerin çıkarlarını korumak için çalışan sınıfı bölmeye çalıştığını söylediği sisteme karşı politikalar savunarak kalabalıkları toplamayı başardı.

Cumhuriyetçiler ise Talarico’yu dini açıdan “sapkın görüşler” savunmakla suçlarken göçmenlik ve cinsiyet politikaları üzerinden eleştiriyor.

9 Haziran tarihli Texas Pulse anketi yarışta iki adayın başa baş olduğunu ortaya koydu.

Senato Demokratlarına yakın süper PAC’in sözcüsü Lauren French, “Paxton şimdi Cumhuriyetçileri, hiçbir zaman rekabetçi olacağını düşünmedikleri bir eyalet için tamamen yeni bir strateji geliştirmeye zorluyor” dedi.

Senato çoğunluğu tehlikede

Cumhuriyetçiler Senato’da 53’e karşı 47 sandalye çoğunluğunu elinde bulunduruyor.

Parti, Trump’ın 2024 seçimlerinde kazandığı Georgia ve Michigan’daki Demokrat koltuklarını hedef alırken, Kuzey Carolina, Ohio, Maine, Alaska ve muhtemelen Iowa ile Texas’taki koltuklarını da korumaya çalışıyor.

Trump’a bağlı süper PAC olan MAGA Inc.’in kasasında 356 milyon dolar bulunmasına rağmen kuruluş şu ana kadar Paxton’a destek için herhangi bir bütçe ayırmadı.

MAGA Inc., 2024 seçimlerinde Trump’ın kampanyası için yaklaşık 377 milyon dolar harcamıştı.

Cumhuriyetçi Senato kampanyalarının ana fonu olan Senate Leadership Fund ise sonbaharda kritik eyaletlerde 342 milyon dolar harcamayı planlıyor ancak stratejisinde Texas yer almıyor.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Cumhuriyetçi senatör, Trump’ın Paxton’a yatırım yapmasının beklendiğini belirterek, “Kendi adayının kazanması için devreye girdi. Bu yüzden şimdi de destek vereceğini varsayıyoruz. Vermeli de” dedi.

Trump’ın son iki yılı kritik

Trump’ın başkanlığındaki son iki yıl açısından Kongre dengesi kritik önem taşıyor.

Cumhuriyetçilerin Kongre çoğunluğunu kaybetmesi halinde Demokratların kontrolündeki komiteler Trump yönetimi hakkında soruşturmalar başlatabilir. Demokratların Senato çoğunluğunu elde etmesi durumunda ise başkanın atamaları üzerindeki kontrol güçlenecek.

Beyaz Saray ve Senato Çoğunluk Lideri John Thune cephesinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Senatörlerle yapılan görüşmelerde Cumhuriyetçilerin, Trump’a seçim bütçesini nasıl kullanması gerektiğini doğrudan söylemekten kaçındığı görüldü.

Utah Senatörü John Curtis, “Başkana ne yapması gerektiğini söylemeye başlamam” dedi.

Trump’ın Texas yarışına mali destek vermesinin yararlı olup olmayacağı sorusuna ise Curtis, “Bu onun fonu, karar da ona ait” yanıtını verdi.

MAGA Inc.’in kıdemli danışmanı Chris LaCivita ise Politico’ya yaptığı açıklamada süper PAC’in seçim kampanyaları için para topladığını ancak nerede ve ne zaman harcama yapılacağının açıklanmadığını söyledi.

LaCivita, Texas için ise “Kazanmamız gerektiğinden emin olmamız gereken açık bir Cumhuriyetçi koltuk” değerlendirmesinde bulundu.

Gözler Texas Valisi Abbott’ta

Analistler, Paxton’ın Talarico karşısında ciddi bir finansman sorunu yaşadığını ve bazı Cumhuriyetçilerin yarışın gereksiz şekilde bu kadar rekabetçi hale gelmesi nedeniyle Trump’ı suçladığını belirtiyor.

Dallas’taki Southern Methodist Üniversitesi siyaset bilimi profesörü Cal Jillson, “Ulusal düzeyde Cumhuriyetçiler Paxton’ın zayıf noktalarının farkında. Yarışın yakın geçmesi bekleniyor ve onu çizgiye taşıyacak her şeyi yapabilecek pozisyonda olmak istiyorlar” dedi.

Jillson, “Birçok kişi doğrudan Donald Trump’ı suçluyor çünkü ön seçimde Paxton’a yönelen dalgayı yaratan onun desteğiydi” ifadelerini kullandı. Bir diğer ihtimal ise Texas Valisi Greg Abbott’un devreye girmesi.

Abbott’un siyasi komitesi Texans for Greg Abbott, şubat ayı itibarıyla yaklaşık 96 milyon dolar nakit varlık bildirdi.

Komitenin basın sözcüsü Eduardo Leal, Abbott’un tüm Cumhuriyetçi adayları desteklediğini ancak Paxton’a doğrudan finansman sağlayıp sağlamayacağı konusunda yorum yapmadı.

Leal açıklamasında, “Cumhuriyetçiler birlik içinde ve net bir zafer için odaklanmış durumda. Texas seçmeninin bir kez daha radikal solun gündemini reddedeceğine inanıyoruz” dedi.