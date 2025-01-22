Trump, TikTok'u onun satın almasını istiyor: 'Elon Musk satın almak isterse arkasında olurum'

Trump, TikTok'u Elon Musk'ın satın almasını istiyor

ABD'de 170 milyon kişinin kullandığı sosyal medya platformu TikTok, Çinli sahibi ByteDance tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle satılmadığı takdirde yasaklanmasını öngören yasanın Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından ülkede geçici olarak çevrimdışı oldu.

TikTok'un yardımına ABD'nin yeni başkanı Donald Trump yetişti. Trump, Pazartesi günü imzaladığı bir yürütme emriyle yasanın uygulanmasını 75 gün ertelemek istediğini duyurdu. Bu yasa, ByteDance'in Amerikalıların verilerini kötüye kullanma riski oluşturduğu yönündeki uyarılar üzerine getirilmişti.

"Elon satın almak isterse arkasında olurum"

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ya da Larry Ellison'ın TikTok'u satın almasından yana olduğunu açıkladı.

Trump, "Anlaşma yapma hakkına sahibim. Yani birilerine şunu söylemeyi düşünüyorum: TikTok'u satın alın ve yarısını Amerika Birleşik Devletleri'ne verin. Biz de size izin verelim ve harika bir ortakları olsun" dedi.

Musk'ın TikTok'u almasından yana olup olmayacağı sorulan Trump, "Satın almak isterse arkasında olurum" yanıtını verirken, 500 milyar dolarlık yeni bir yapay zeka altyapısı taahhüdünü duyurmak için düzenlenen basın toplantısında yanında duran Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison için de "Larry'nin de satın almasını isterim" diye konuştu.