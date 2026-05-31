Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak

Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atandı. Kararı ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Truth Social platformundan açıklama yapan Trump, Barrack'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceği bilgisini de paylaştı.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Mükemmel bir iş çıkaran ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken ve bu ülkelerle ilişkilerimiz gelişmeye devam ederken, Suriye ve Irak’a yönelik Başkanlık Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım.

Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle çalışacaktır.

Tom Barrack’ın yaptığı çalışmalara büyük takdir duyuyoruz. Tom Barrack’ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etmeye yönelik sürekli istekliliğini büyük takdirle karşılıyoruz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz."

ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın resmi unvan süresi dolduğunu fakat Trump yönetiminin Suriye ve Irak politikalarında öncü bir rol oynamaya devam edeceğini açıklamıştı.

Barrack'ın bölgedeki uzmanlığının ve ilişkilerinin yönetimin hedeflerine hizmet etmeye devam edeceğini belirten Rubio, "Kendisi, Trump Yönetimi için hem Suriye hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecek; buralarda sahip olduğu uzmanlık, ilişkiler ve 'Önce Amerika' (America First) gündemine olan hakimiyeti, harika ülkemiz adına kazanımlar sağlamaya devam edecektir" demişti.