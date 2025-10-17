Trump: Toplamda sekiz savaşa son verdik ve yakında bu sayıyı dokuz yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında bugün sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile Hamas'a yönelik tehditlerde bulunmasına ilişkin bir soru alan Trump, "Ne olup bittiğine bakıyoruz. Yaptığımız anlaşma böyle değildi. Ne olacağını göreceğiz. Durum biraz sakinleşti. Burası zorlu bir bölge, bunu siz de biliyorsunuz. Onlardan bir taahhüt aldık ve bu taahhütlerine sadık kalacaklarını umuyorum. Umarım öyle yaparlar. Bildiğim kadarıyla bugün bazı ilave cenazeleri gönderdiler. Düşününce, gerçekten zor bir durum, çok zor. Rehinelerimizi tamamen geri aldık. Bu konuda gerçekten şanslıydık" ifadelerini kullandı.

Gerekli olması halinde Hamas’a ABD güçlerinin mi müdahale edeceği yönündeki soruya Trump, "Biz müdahale edeceğiz demedim. Ama birileri edecek. Bu biz olmayacağız. Bizim girmemize gerek kalmayacak. Çok yakınlarda, yanlarında olan insanlar girecek. İşleri çok kolay halledecekler ve bunu bizim himayemiz altında yapacaklar. Hamas aynı zamanda düzgün davranacaklarını da söylediler. Gerçekten öyle mi olacak bakacağız. Düzgün hareket ederlerse iyi. Ama davranmazlarsa, biz de gereğini yaparız" dedi.

"Putin ile muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde görüşeceğim"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşeceğine ilişkin bir soruya Trump, "Muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde görüşeceğim, oldukça yakında olacak. Bildiğiniz üzere Marco Rubio, mevkidaşı Lavrov ile görüşecek, yakında bir araya gelecekler. Kısa süre içinde yer ve zaman belirleyecekler, belki de belirlenmiştir çünkü daha önce konuştular" dedi.

Trump, "Ben de Başkan Putin’le görüşeceğim ve bir karara varacağız. Yarın Başkan Zelenskiy ile görüşüyorum ve ona da bu görüşmeden bahsedeceğim" şeklinde konuştu.

"Macaristan’da görüşeceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in iyi geçinemediklerine de vurgu yapan Trump, "Belki ayrı ama eşit şekilde, yani tarafların ayrı ayrı ama eşit statüde görüşmesi gibi bir şey yapabiliriz. Çünkü aralarındaki ilişki gerçekten kötü. Daha önce hiç kimsenin inanmayacağı şeyler gördüm ve bu onlardan biri. Bir toplantımız olacak. Macaristan’da buluşacağız ve ev sahibimiz (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban olacak. Bu gerçekten zamanı gelmiş bir buluşma olacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’daki savaşın, sona erdireceği dokuzuncu savaş olacağını söyledi

Ukrayna’daki savaşı durduracaklarına inandığını vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile olan ilişkim nedeniyle bu savaşın çok hızlı sonlandırılacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Orta Doğu’nun bundan önce çözüleceğini kim tahmin edebilirdi ki? Toplamda sekiz savaşa son verdik ve yakında bu sayıyı dokuz yapacağız" dedi.

Trump, "Muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde kendisiyle (Putin) görüşeceğim. Önce Marco (Rubio) görüşme yapacak. Ardından Başkan Yardımcısı da. Bildiğiniz gibi bu işe oldukça dahil durumda. Tüm ekip bu sürece dahil olacak, Steve Witkoff da yer alacak" şeklinde konuştu.

"Tomahawk stoklarımızı tüketemeyiz"

Putin ile görüşmesinde Tomahawk füzeleri hakkında ne konuştukları yönünde bir soruya Trump, "Bu konuda biraz görüştük, çok konuşmadık. Fakat şunu söyleyeyim, ABD olarak Tomahawk füzelerine bizim de ihtiyacımız var. Çok sayıda füzemiz var ama ihtiyaç da var yani ülkemizin stoklarını tüketemeyiz. Bunlar hayati öneme sahipler, çok güçlü, çok isabetli gerçekten çok iyi füzeler ve bizim için de elzemler. Bu konuda ne yapacağız bilemiyorum" dedi.

Alaska’daki görüşmenin ardından Putin ile ikinci bir görüşmeden sonuç alınabileceğine niçin inandığı yönündeki bir soruya Trump, "Bence Alaska’daki görüşme bir zemin oluşturdu. Çok uzun zaman önce değildi ama bir zemin hazırladı" dedi.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle eski ABD Başkanı Joe Biden’ı suçlayan Trump, "Göreve geldiğimde her şey tam bir karmaşa içindeydi. Bana göre bu, Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabilirdi. Artık öyle olmayacak ama olabilirdi" dedi.

Ukrayna’daki savaşı insan hayatlarını kurtarmak için durdurmak istediğini ifade eden Trump, "Bunu ülkemiz için yapıyor değilim, aramızda bir okyanus var. Fakat bunu aynı zamanda Avrupa için yapıyorum, savaşın bitmesini istiyorlar ama yapamıyorlar. Ben yapabilirim. Başarılı olacağımızı ve birçok hayat kurtaracağımızı düşünüyorum. Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı" ifadelerini kullandı.

"Yaptırımlar için doğru zaman değil"

Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin bir soruya Trump, "Buna karşı değilim fakat doğru zamanın şimdi olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

Putin’in kendisini Ukrayna’ya Tomahawk satışından vazgeçirmeye çalışıp çalışmadığı şeklindeki bir soruya Trump, "Elbette. Ne zannediyorsunuz, 'Lütfen, Tomahawk füzeleri satın' mı diyecek? 'Lütfen, Tomahawk satın, buna minnettar oluruz' mu diyecek. Aslına bakarsanız kendisine karşı tarafa birkaç bin Tomahawk göndermeme ne dersin dedim. Bu fikir hoşuna gitmedi. Bu fikir hiç hoşuna gitmedi" şeklinde konuştu.