  3. Trump toplantıdan çıkıp Putin'i aradı! "Hazırlıklara başladım"
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleşirdi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği görüşmenin sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade etti.

40 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede, Trump ve Putin'in Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan görüşmelerin devam etmesinden yana olduğu belirtildi.

Rus medyasında da Trump ve Putin'in yakın temas halinde kalmak konusunda mutabık oldukları yorumu yapıldı.  

Trump: Hazırlıklara başladım

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir sonraki görüşmenin ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacağını belirterek "Görüşmelerin sonunda Başkan Putin'i aradım ve Başkan Putin ile Başkan Zelenski arasında belirlenecek bir yerde bir görüşme için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra, iki Başkan ve benden oluşan bir üçlümüz olacak. Yine bu, neredeyse dört yıldır devam eden bir savaş için çok iyi ve erken bir adımdı." dedi.

