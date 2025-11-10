  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmeli
Takip Et

Trump: Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmeli

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması nedeniyle azalan hava trafik kontrolörlerinin derhal işlerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmeli
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmelidir. Bunu yapmayanların maaşlarından ciddi kesinti yapılacaktır." ifadelerini kullanan Trump, hükümetin kapanması sırasında hiçbir izin almayan, "büyük vatansever" hava trafik kontrolörleri için kişi başı 10 bin dolar bonus verilmesini tavsiye edeceğini kaydetti.

Trump, kısa bir süre sonra maaşlarının tamamen ödeneceğini bildiği halde, "şikayet etmekten ve izin almaktan başka bir şey yapmayan" çalışanlardan ise memnun olmadığını vurguladı.

Bu çalışanların ABD'ye yardım etmek için hiçbir adım atmadığını savunan Trump, şöyle devam etti:

"Bu, en azından benim gözümde, sicilinize olumsuz bir not olarak geçecektir. Yakın zamanda görevden ayrılmak istiyorsanız, lütfen tereddüt etmeyin, hiçbir ödeme veya tazminat almadan bunu yapabilirsiniz. Yeriniz, sipariş sürecinde olduğumuz, dünyanın en iyisi olan yepyeni, son teknoloji ekipmanlarla daha iyi iş çıkaracak gerçek vatanseverler tarafından hızla doldurulacaktır."

Trump, önceki ABD yönetiminin de milyarlarca doları eski, hurda sistemleri düzeltmeye çalışarak israf ettiğini öne sürdü.

ABD'de federal hükümetin 1 Ekim'den bu yana kapalı olması nedeniyle hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, havacılık faaliyetlerini aksatmıştı.

Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla bazı havaalanlarında kapasite düşürülmüş, yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

Dünya
ABD Suriye'ye uyguladığı 'Sezar yaptırımlarını' askıya aldı
ABD Suriye'ye uyguladığı 'Sezar yaptırımlarını' askıya aldı
Şara-Trump görüşmesi başladı
Şara-Trump görüşmesi başladı
Rusya, ülkeye giriş yapan sim kartların internetini engelleyecek
Rusya, ülkeye giriş yapan sim kartların internetini engelleyecek
ABD, Doğu Pasifik'te iki tekneyi vurdu: 6 ölü (VİDEO)
ABD, Doğu Pasifik'te iki tekneyi vurdu: 6 ölü (VİDEO)
BBC, Trump belgeselindeki yanlış değerlendirme nedeniyle özür diledi
BBC, Trump belgeselindeki yanlış değerlendirme nedeniyle özür diledi
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında adli kontrol kararı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında adli kontrol kararı