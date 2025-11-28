  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Tüm üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durduracağım
Trump: Tüm üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durduracağım

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için tüm üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durduracağım" açıklamasında bulundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından göçmenlik politikalarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin teknolojik açıdan gelişmiş olduğunu ancak göç politikalarının bu başarılara zarar verdiğini savunan Trump, "ABD sisteminin tamamen iyileşmesi için tüm üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durduracağım" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi tarafından ülkeye "yasa dışı şekilde" yapıldığını savunduğu kabulleri de sonlandıracağını belirten Trump, "ABD'ye katkı sağlamayan ve ülkeyi sevmeyen kişilerin" geri gönderileceğine işaret etti.

Trump, vatandaş olmayan kişilere sağlanan tüm federal yardımların sona erdirileceğini vurgulayarak, "Güvenlik riski taşıyan ya da Batı medeniyetine uyum sağlayamayan tüm yabancı uyrukluları sınır dışı edeceğim" açıklamasında bulundu.

