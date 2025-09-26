  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirterek "Türkiye ile F-35 konusunda kolayca bir anlaşma yapabiliriz, ama Erdoğan önce bizim için bir şey yapacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te TikTok ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

"Kendisi çok saygın"

Trump, Erdoğan ile görüşmesinin çok iyi geçtiğinin altını çizerek, birçok konuda yaptıkları görüşmede mesafe katettiklerini belirtti.

ABD Başkanı, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı, beraber zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok konuda iyi görüşmeler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ayrıca bugün Gazze konusunda bölge ülkelerinin liderleriyle önemli görüşmeler yaptığını ve Gazze'deki duruma ilişkin yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu sözlerine ekledi.

"Türkiye ile F-35 konusunda kolayca bir anlaşma yapabiliriz"

F-35 meselesi hakkında da konuşan Trump, “Türkiye ile F-35 konusunda kolayca bir anlaşma yapabiliriz. Ancak Erdoğan önce bizim için bir şey yapacak" diye konuştu.

