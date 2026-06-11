Trump "Türkiye ve İsrail arasında çatışma yaşanır mı?" sorusuna yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Türkiye ile İsrail arasında olası bir gerilim ya da çatışma ihtimaline yönelik bir soru üzerine konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Erdoğan’a saygı duyuyorum, Türkiye ile sorun olmaz"

“Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Aa, Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan.

Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum.”

"İran’a güçlü şekilde saldıracağız"

Trump, İran ile müzakereler hakkında ise barış anlaşmasına varılamaması halinde ülkeye yönelik saldırıların yeniden başlayacağını duyurdu.

İran'ın nükleer silah elde etmemeyi kabul ettiğini ancak anlaşmanın hâlâ imzalanması gerektiğini belirten Trump, anlaşma imzalanmazsa ABD'nin İran'a "çok sert" şekilde saldıracağını söyledi.