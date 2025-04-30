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Trump, Türkiye’nin yeni rolünü Avrupa stratejisinde kullanmayı hedefliyor

Türkiye'nin yükselişi ve kalkınmanın daha büyük Orta Doğu'da başlattığı zincirleme reaksiyon, kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor. The American Conservative Türkiye'nin dengeleri değiştiren gelişimi ile Erdoğan-Trump ilişkisini değerlendirdi. Dergi, Trump'ın, Türkiye’nin yeni rolünü Avrupa stratejisinde kullanmayı hedeflediğini yazdı.

Haber Merkezi
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Trump, Türkiye’nin yeni rolünü Avrupa stratejisinde kullanmayı hedefliyor
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The American Conservative, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Orta Doğu ve Avrupa’daki artan etkisini, küresel denge stratejisinin bir parçası olarak kullanmayı planladığını yazdı. 

Türkiye’ye “Zeytin Dalı”

Trump, 24 Nisan’daki Ermeni Anma Günü mesajında “soykırım” ifadesini kullanmayarak, Ankara ile ilişkileri güçlendirme sinyali verdi. Biden ise “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanarak iki lider arasında net bir yaklaşım farkı ortaya koydu.

Türkiye’nin yükselen gücü ve Trump’ın yaklaşımı

Trump, Erdoğan’ı “iyi bir dost” olarak tanımlarken, Türkiye’nin Suriye’deki artan etkisini takdir etti. Trump, tarihi realist yaklaşımla, Türkiye’yi Avrupa’ya karşı bir denge unsuru olarak görüyor ve ABD’nin küresel rolünde doğrudan büyük güçlerle birebir ilişkileri tercih ediyor.

Avrupa için Türkiye ikilemi

Avrupa, Türkiye’yi Batı-İslam ittifakının önemli bir parçası mı, yoksa neo-Osmanlı bir tehdit mi olarak görmeli? Tartışma büyüyor. Türkiye’yi dışlamak, sınırlarında güçlü bir düşman yaratabilir; kabul etmek ise AB içinde yeni gerilimlere yol açabilir.

Stratejik realizm ve gelecek perspektifi

Trump, Avrupa’nın kültürel ve tarihi farklılıklarının derin olduğunu ve Pax Americana sonrasında AB’nin eski bölünmelere dönebileceğini düşünüyor. Bu nedenle, bireysel ikili ilişkilerle küresel dengeyi sürdürmeyi daha gerçekçi buluyor.

Kautilya’nın Mandala Teorisine benzerlik

Yazar, Trump’ın yaklaşımını eski Hint düşünürü Kautilya’nın komşular arası denge stratejisine benzetiyor: “Komşunun komşusuyla ittifak kur.”

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