Trump, Tylenol'ün otizme yol açtığını iddia etti

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD'de artan otizm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumlarla birlikte çıkardığı bazı bulguları paylaştı.

Trump, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda "otizm riskini büyük ölçüde artırdığını" iddia etti ve bakanlığın buna göre yeni düzenlemeler yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "Tylenol almak iyi değil. Size söylüyorum, iyi değil. Bu nedenle, tıbbi olarak gerekli olmadıkça kadınların hamilelik sırasında Tylenol kullanımını sınırlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Trump'ın düzenlediği basın toplantısında Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörü Mehmet Öz de katılarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tylenol, hamile kadınlarda ateşi düşürmek için tek güvenli ilaç olarak kabul ediliyor ve Trump da "Eğer ateşiniz çok yüksekse bunu almak zorundasınız çünkü ne yazık ki bunun alternatifi yok" sözleriyle bunu kabul etti.

Ancak Trump bu ilacın aynı zamanda otizmle bağlantılı olduğunu da savunurken, bunun bilimsel temelleri hakkında detaylı bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan uzmanlar, Tylenol ile otizm arasındaki iddia edilen nedensel bağlantıya uzun süredir şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği (ACOG), Trump konuşurken otizmle söz konusu ilaç arasında herhangi bir bağlantı olmadığını savunan bir açıklama yayınladı.

ACOG, açıklamasında, "Asetaminofen, anne adayları için önemli ve güvenli bir seçenek olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.