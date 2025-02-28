Trump: Ukrayna ile yapılacak maden anlaşması sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturacak

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Starmer ile yaptıkları görüşmede Ukrayna'daki savaşı bitirme çabalarına ilişkin bilgi verdiğini belirten Trump, ABD'nin Ukrayna'ya askeri teçhizat dahil herhangi bir ülkeden çok daha fazla para harcadığını yineledi.

"Ukrayna ile yapılacak maden anlaşması gelecekte daha sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturacak"

Trump, bu kapsamda Ukrayna ile yapacaklarını söylediği nadir toprak elementleri anlaşmasının, ABD ile Ukrayna arasında gelecekte daha sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturacağını ifade etti.

ABD'nin bu anlaşmayla bugüne kadar harcadığı paranın karşılığını alacağını kaydeden Trump, "Bu, Ukraynalıların yıkılıp harap olmuş ülkelerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak, uzun vadeli refahı teşvik edecektir." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi bugün Washington DC'de ağırlayacağını ve bu konuda anlaşma imzalayacaklarını belirten Trump, Zelenskiy'ye "diktatör" dediğinin hatırlatıldığı soruya, "Zelenskiy'ye çok saygı duyuyorum. Ona epey silah verdik, onlar da iyi savaştılar." yanıtını verdi.

Trump, bir soru üzerine NATO Anlaşması'nın 5. maddesini desteklediğini anlatarak, bu maddeyi kullanmalarına gerek olmayacağını düşündüğünü söyledi.