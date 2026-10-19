Trump Ukrayna lideri Zelenskiy'nin savaşı bitirmeyi hiçbir zaman istemediğini öne sürdü

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Kişisel dijital paylaşım ağı üzerinden değerlendirmelerde bulunan ABD lideri, Moskova ile yürütülen temasların olumlu bir çizgide ilerlediğini iddia etti. Süreci tehlikeye atacak dış müdahaleler olmadığı sürece istikrarın korunacağını belirten Trump, barış mutabakatını dilediği an imzalayabilecek konumda olduğunu ifade etti.

Enerji altyapısına yönelik saldırı tepkisi

Ukrayna güçlerinin Rus topraklarındaki dizel rafinerilerini hedef almasının dünya genelindeki piyasaları olumsuz etkilediğini dile getiren Trump, bu durumun tarım sektörünü ve ticari işletmeleri zarara uğrattığını kaydetti. Rusya'nın küresel pazara ucuz yakıt tedarik etmeye devam ettiğini vurgulayan Washington yönetimi, Kiev'in bu operasyonlarla ekonomik maliyeti artırdığını belirtti.

Geçmişteki mutabakat fırsatları kaçırıldı

Zelenskiy'in milyonlarca dolarlık dış yardımlara rağmen çatışmaları bitirmek istemediğini öne süren Trump, Ukrayna'nın iki yıl önce çok daha avantajlı bir anlaşma yapma şansına sahip olduğunu hatırlattı. Ülkenin büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını ve insan kaynağında ağır kayıplar yaşandığını belirten Trump, taraflar arasındaki mücadelenin derhal son bulması gerektiğini yineledi.