Trump: Ukrayna ve Rusya hemen yürürlüğe girecek enerji ateşkesi üzerinde anlaştı

ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edildiğini Truth Social platformu üzerinden duyurdu. Trump, bu ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini ve her iki tarafın da anlaştığını şu sözlerle ifade etti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir ENERJİ ATEŞKESİ ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etmiştir. Ateşkesi bozmayın!

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."