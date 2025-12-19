  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Ukrayna zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor
Takip Et

Trump: Ukrayna zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen görüşmelere ilişkin, "Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum çünkü onlar zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Ukrayna zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen görüşmeler hakkında açıklamada bulundu. Trump, görüşmelerin "sonuca yaklaştığını" belirterek, "Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum. Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum çünkü Rusya orada ve onlar zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın sona ermesinin "daha kolay" olacağını düşündüğünü aktaran Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki düşmanlık ve nefretin anlaşmaya varılmasını düşündüğü durumdan biraz daha zor hale getirdiğini belirterek, "Ancak bunu başarabilme şansımız var, belki de yakında" dedi.

BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Üçlü Yataklı Koltuk geliyor!BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Üçlü Yataklı Koltuk geliyor!Aktüel
A101'e Stand Mikser geliyor! A101 25 Aralık 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!A101'e Stand Mikser geliyor! A101 25 Aralık 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!Aktüel

 