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Trump: Ukrayna'daki savaşı 24 saatte bitirme vaadimde biraz alaycı davrandım

ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilmeden önce yaptığı bir açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitirebileceği vaadine ilişkin, "Bunu söylediğimde biraz alaycı davrandım. Kastettiğim şey, bunu bitirmek istediğimdi ve bence başarılı olacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Trump: Ukrayna'daki savaşı 24 saatte bitirme vaadimde biraz alaycı davrandım
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ABD Başkanı Donald Trump'ın "Full Measure" televizyon programına verdiği röportajın fragmanı paylaşıldı.

Trump, ikinci kez göreve başlamadan önce Rusya-Ukrayna Savaşını 24 saat içinde bitirebileceği yönündeki vaadinin sorulması üzerine "Aslında bunu söylerken biraz alaycı davrandım. Aslında kastettiğim şey, bunu bitirmek istediğimdi ve bence başarılı olacağım" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmemesi durumunda planının ne olacağı sorulan Trump, "Bu dünya için kötü bir haber olur, çünkü çok fazla insan ölüyor. Ama bence o da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) aynı fikirde olacak. Gerçekten öyle düşünüyorum. Onu oldukça iyi tanıyorum. O da aynı fikirde olacak" dedi.

Trump, Mayıs 2023'te yaptığı bir konuşmada, "Ruslar ve Ukraynalılar ölüyor. Onların ölmesini istemiyorum. Bunu bitireceğim, bunu 24 saat içinde yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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