  Trump, Ukrayna'nın Rusya'da uzun menzilli füze kullanmasına izin verildiği iddiasını reddetti
Trump, Ukrayna'nın Rusya'da uzun menzilli füze kullanmasına izin verildiği iddiasını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD'nin, Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiği' iddiasını reddetti.

Trump, Ukrayna'nın Rusya'da uzun menzilli füze kullanmasına izin verildiği iddiasını reddetti
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wall Street Journal'ın, ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerine uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verdiğine dair haberi yalan haberdir. ABD'nin bu füzelerle, bu füzelerin nereden geldikleriyle veya Ukrayna'nın onlarla ne yaptığıyla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

