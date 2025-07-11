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Trump: Ukrayna'ya silahları NATO üzerinden göndereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Ukrayna'ya silahları NATO üzerinden göndereceğiz
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Trump, NBC News kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'ya temin edilecek askeri desteğe ilişkin ABD, NATO ve Ukrayna arasındaki yeni anlaşmanın detaylarını paylaştı.

ABD'den gönderilecek askeri mühimmatın önce NATO'ya teslim edileceğini sonrasında NATO'nun bu silahları Ukrayna'ya vereceğini aktaran Trump, "Silahları NATO'ya gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını yüzde 100 oranında ödüyor. Silahlar aslında NATO'ya gitmiş oluyor. NATO da bu silahları Ukrayna'ya veriyor." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu anlaşmanın geçen ay düzenlenen NATO Zirvesi'nde varıldığını vurguladı.

"Patriot sistemlerini NATO'ya göndereceğiz, ardından NATO bunları dağıtacak"

Aynı yöntemin Patriot hava savunma sistemleri için de geçerli olacağına işaret eden Trump, "Patriot sistemlerini NATO'ya göndereceğiz, ardından NATO bunları dağıtacak." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, "Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradım ama gelecek birkaç haftada neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

"14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağım"

Trump ayrıca, 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını belirtti.

ABD'nin ticaret ortağı olan çoğu ülkeye yüzde 15 ila 20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını aktaran Trump, uygulamaya giren tarifelerin oldukça olumlu karşılandığını vurguladı.

Mevcut genel gümrük vergileri yüzde 10 seviyesinde uygulanıyor.

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