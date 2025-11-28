Trump, ülkesinin çok sayıda B-2 bombardıman uçağı siparişi verdiğini açıkladı

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarından "çok sayıda" sipariş ettiğini duyurdu.

Başkan Trump, 22 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ilişkin açıklamada bulundu.

B-2 uçaklarının "tamamen görünmez" olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump, bu uçaklarla düzenlenen söz konusu saldırının İran'ın nükleer potansiyelini tamamen "yok ettiği" görüşünü yineledi.

Trump, ABD'nin, halihazırda sahip olduğu uçakların yanı sıra, çok sayıda B-2 siparişi verdiğini belirtti.

ABD, 22 Haziran'da hedef aldığı İran'ın nükleer tesislerini, söz konusu B-2 gizli bombardıman uçaklarından atılan, yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve yerin onlarca metre altında hasar meydana getirecek güçte füzelerle vurmuştu.

