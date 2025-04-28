Trump vazgeçmiyor: 'Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması' çağrısını yineledi

ABD Başkanı Trump, sandığa giden Kanada halkını kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Trump, 'Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması' çağrısını yineleyerek hayalinden vazgeçmediğini yaptığı paylaşımla bir kez daha hatırlattı.

Trump: İş alanlarını dört kat büyütecek bir lider seçin

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kanadalılara, vergileri yarı yarıya indirecek, askeri gücü "dünyanın en yüksek seviyesine" çıkaracak ve otomotiv, çelik, alüminyum, kereste ve enerji sektörleri başta olmak üzere tüm iş alanlarını dört kat büyütecek bir lider seçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sıfır vergi vaadi ve gümrük tarifesi

Bu vaatlerin "sıfır vergi ve gümrük tarifesi" ile gerçekleştirilebileceğini savunan Trump, Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması durumunda sınırların kaldırılacağını ve "özgür erişim" sağlanacağını da ifade etti.

"Sınırlar kaldırılsın"

Trump, ABD'nin her yıl Kanada'ya 100 milyarlarca dolarlık sübvansiyon sağladığını ileri sürerek, bu desteğin ancak Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelmesi durumunda "mantıklı" olacağını belirtti.

Paylaşımında "Yıllar önce yapay bir çizgiyle ayrılan" iki ülke arasında artık bir sınır olmaması gerektiğini savunan Trump, "Bu toprak kütlesinin nasıl da güzel olacağını düşünün. Her açıdan avantajlı, hiçbir dezavantajı yok. Bu, zaten olması gereken bir şeydi." ifadelerini kullandı.