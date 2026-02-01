Trump ve ailesinin serveti başkanlık sonrası 4 milyar dolar arttı

Donald Trump ve yakın ailesi, Başkanlık görevleri sırasında yürüttükleri ticari faaliyetlerden elde ettikleri toplam kazancı yaklaşık 4,05 milyar dolar seviyesine çıkardı. Bu kazanç, hem gayrimenkul lisans anlaşmaları hem de dijital finans ve kripto para yatırımlarından sağlandı.

Ağustos 2025 itibarıyla Başkanlık kaynaklı ticari kazanç toplamı 3,4 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Bu tarihten sonra, Trump ailesinin kripto para faaliyetleri üzerinden yaklaşık 650 milyon dolarlık ek kazanç oluştu.

Kripto para madenciliği şirketi American Bitcoin’te Donald Trump Jr. ve Eric Trump’a ait payların değeri yaklaşık 100 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca World Liberty Financial adlı dijital finans girişimi üzerinden yapılan stablecoin ve yönetişim token satışları, Trump ailesiyle bağlantılı şirketlere ciddi gelir sağladı. World Liberty’nin dolaşımdaki stablecoin hacmi yaklaşık 5 milyar dolar olarak ölçülürken, stablecoin varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin %38’i aileyle bağlantılı şirketlere yönlendirildi. Yönetişim token satışlarından ise yaklaşık 562 milyon dolar aktarıldı.

Kriptoda kaybetse de serveti kazancını korudu

Kripto varlık fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bazı kazanç kalemlerinde 150 milyon dolarlık değer kaybı yaşansa da, toplam net kazanç 4 milyar dolar seviyesini korudu.

Trump ailesi, Trump Media & Technology Group’un nakit ve kripto varlıkları üzerinden de Başkanlık dönemine bağlı gelir akışını sürdürdü. Ayrıca gayrimenkul lisans anlaşmaları ve yabancı ortaklıklar üzerinden ek gelirler elde etmeye devam etti. Bu ticari faaliyetlerin büyük kısmı, çıkabilecek çıkar çatışması tartışmalarıyla birlikte yürütüldü.