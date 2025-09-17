Trump ve Epstein'ın fotoğrafını yayınlayan reklam aracına İngiliz polisi el koydu



ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretine yönelik protestolar devam ediyor. İngiliz siyasi kampanya grubu Everyone Hates Elon (Herkes Elon'dan nefret ediyor) grubu, Trump'ın Kral III. Charles tarafından ağırlanacağı Windsor Kalesi yakınlarında, Trump'ın, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile olan fotoğrafını kiraladıkları reklam aracında yayınlatarak sokak sokak gezdirdi.

Polis, durdurduğu reklam aracının ekranlarını kapattı ve araca el koydu. Olayın ardından grubun sözcüsü, "ABD'nin İngiltere üzerindeki etkisinden bıktık" dedi.

Trump, Kraliçe II. Elizabeth'in mezarını ziyaret etti

Trump, Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Şapeli'ni ziyaret ederek, İngiltere'nin eski hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in mezarına çelenk bıraktı. Trump, Kral III. Charles ile Windsor Kalesi'nin Doğu Bahçesi'nde düzenlenen özel bir askeri müzik gösterisine katıldı. Gösteride, İngiltere Başbakanı Keir Starmer da hazır bulundu.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi Red Arrows, ise Trump'ın İngiltere ziyaretini kutlamak için Windsor Kalesi'nin üzerinde gösteri uçuşu yaparak, gökyüzünü ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanla kapladı.

Gösterilerin ardından akşam saatlerinden Kral Charles, Trump'ın onuruna Windsor Kalesi'ndeki St George Salonu'nda yemek verecek.

Windsor Kalesi'ndeki protestolar 4 kişi gözaltına alınmıştı

Trump'ın, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile olan fotoğrafları ve görüntüleri Kraliyet ailesine ait Windsor Kalesi'nin duvarlarına yansıtılmıştı. Videoda, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların, Trump'ın Epstein'a yazdığı iddia edilen doğum günü mektubu ile Epstein'ın mağdurlarının fotoğrafları, olayla ilgili haber görüntüleri ve polis raporları da projeksiyonla gösterilmişti. Protestocular, ayrıca Windsor Kalesi yakınlarında Trump ve Epstein'ın yer aldığı büyük bir pankart da açmıştı. Polis, Windsor Kalesi'ndeki protestolar nedeniyle 4 kişiyi gözaltına almıştı.