Trump ve Harris, ilk canlı yayın düellosuna çıktı: Sürpriz el sıkışma! 2016'dan beri ilk kez...

Haftalardır birbirlerine sert eleştiriler yönelten iki siyasetçi, ABC News tarafından Philadelphia’da gerçekleştirilen münazara programında sorularını cevaplandırmaya başlamadan önce tokalaştı.

David Muir and Linsey Davis tarafından sunulan programda önceden hazırlanmış konuşma metinleri ve prompter kullanılmasına izin verilmedi.

Adayların ikişer dakikalık konuşma hakkı bulunan programda taraflara ayrıca ilave açıklama ve yanıtlar için birer dakikalık zaman daha tanındı.

Amerikan ekonomisinin durumu

İlk soruyu alan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris, ABD ekonomisinin dört yıl öncesinden daha iyi bir konumda olduğunu savundu.

Harris, ekonomi alanında yapılacaklar arasında yeni ebeveyn olanlar için vergi indirimleri, ilk evlerini alacaklara yardım sağlanması ve küçük işletmelere destek verilmesi gibi planları olduğunu söyledi. Harris, “Diğer yandan, rakibimin planı, daha önce yaptığı gibi milyarderlere ve büyük şirketlere vergi indirimi sağlamak” diye konuştu.

Trump: Amerikan ekonomisi berbat durumda

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump ise Amerikan ekonomisinin berbat bir durumda olduğunu savundu. Harris’in açıklamalarını reddeden Trump, ekonomide yapmak istediği şeyin yabancı ülkelere daha yüksek gümrük vergileri uygulamak olduğunu söyledi. Trump, “Enflasyon nedeniyle ekonomimiz berbat durumda. Enflasyon ülkeleri yok edici bir etken olarak bilinir. Enflasyon ülkeleri parçalar” dedi.

Trump, ülkenin ekonomisinin içinde bulunduğu durumun sorumlusunun düzensiz göçmenler olduğunu söyledi.

Harris, Trump’a sert eleştiriler yöneltti

Eski Başkan Donald Trump’ın ABD’yi 1929-1939 yılları arasındaki büyük buhrandan bu yana görülen en kötü işsizlik rakamları ile karşı karşıya bıraktığını savunan Harris, “Donald Trump, arkasında asrın en kötü salgınını bıraktı. Trump, arkasında Amerikan İç Savaşı'ndan bu yana demokrasimize yapılmış en kötü saldırıyı bıraktı” dedi.

Harris, Trump’ın ekonomi için herhangi bir planı olmadığını savunarak, “Donald Trump, sizinle ilgilenmekten çok kendi çıkarlarını savunmakla ilgileniyor” dedi.

Harris, “Size şimdiden söyleyeyim, bu geceki münazarada yine eskisi gibi bir sürü yalan, şikayet ve hakaret duyacaksınız” diye konuştu.

Trump: "Gümrük vergileri fiyat artışlarına neden olmayacak"

Trump, yabancı ülkelere uygulamak istediği gümrük vergilerinin piyasada fiyat artışlarına neden olmayacağını savundu. Trump, “Daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak olanlar, Çin ve yıllardır bizi sömüren diğer ülkeler olacak” dedi.

Cumhuriyetçi siyasetçi, başkanlığı döneminde uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin işe yaradığını ve bu uygulamaların Biden yönetimi tarafından devam ettirildiğini söyledi.

Trump, düzensiz göçmenlerin Amerikalıların evcil hayvanlarını yediğini iddia etti

Demokrat aday Harris’e göçmenlik konusunda sert eleştiriler yönelten Trump, düzensiz göçmenlerin Amerikan vatandaşlarının evcil hayvanlarını yediğini iddia etti. Trump, “Sprinfield’da köpekleri yiyorlar. Ülkemize giren insanlar, kedileri yiyor. Burada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar” diye konuştu.

“Savaşın durmasını istiyorum”

Canlı yayın programının moderatörlerinden David Muir’in Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta kazanan tarafın Ukrayna olmasını isteyip istemediğine ilişkin bir soruya cevap veren Trump, “Savaşın durmasını istiyorum. İnsanların hayatlarını kurtarmak istiyorum. Milyonlarca insan ölüyor. Gerçek rakamlar, duyduğunuz yalan haberlerden çok daha kötü” dedi.

Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak seçilmesi halinde savaşı durduracağını ifade eden Trump, “Bana sorarsanız ABD’nin en büyük çıkarı, bu savaşın sona erdirilmesi, artık bitirilmesi ve bir uzlaşma sağlanmasıdır. Çünkü, artık onca insanın hayatlarını kaybetmesine bir son vermemiz gerekiyor” dedi.

Haris: “İşte bir yalan daha”

Trump, Ukrayna konusundaki açıklamaları sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Ukrayna ve Rusya arasında barışı tesis etmek için arabulucu olarak gönderildiğini fakat başarısız olduğunu ileri sürdü. Trump, “Savaş başlamadan önce kendisini barışı müzakere etmek için gönderdiler. Üç gün sonra, Rusya içeri girdi ve savaş başladı. Çünkü orada söyledikleri her şey cılız ve aptalcaydı” diye konuştu.

Programın sunucusunun Harris’e “Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan görüştünüz mü?” sorusunu yöneltmesi üzerine Harris, “Bu münazaranın başında, bu arkadaştan bir sürü yalan işiteceğinizi söylemiştim. İşte bu da, bu yalanlardan biri” dedi.

Putin ile değil Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Harris, Amerika’nın uluslararası kural ve normları koruyan liderlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Harris: “Geri gitmeyeceğiz”

Demokrat aday Kamala Harris, kapanış konuşmasında seçim kampanyasında sıklıkla başvurduğu bir slogana başvurarak “Geri gitmeyeceğiz” dedi.

Canlı yayın programında Amerika’nın ülke için birbirinden oldukça farklı iki vizyon ile karşı karşıya kaldığını ve bunlardan birinin geleceğe yönelik iken diğerinin geçmişe takılıp kaldığını söyleyen Harris, “Fakat biz geri gitmeyeceğiz” dedi.

Trump: “Neden yapmıyor?”

Donald Trump ise kapanış konuşmasında Harris’in seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri niçin derhal uygulamaya koymadığını sordu. Trump, “Şunu yapacak, bunu yapacak, harika şeyler yapacak diyorlar. Peki neden yapmıyor? Üç buçuk yıldır görevde. Sınırdaki sorunları çözmek için üç buçuk yıl zamanı vardı. İstihdam oluşturmak için üç buçuk yıl zamanı vardı” diye konuştu.

Trump’ın seçim kampanya ekibi, zafer ilan etti

Canlı yayın programının ardından Donald Trump’ın seçim kampanyası ekibi, gecenin galibinin Cumhuriyetçi aday Trump olduğunu ileri sürdü. Trump’ın ekibi tarafından yayınlanan açıklamada, “Başkan Trump’ın Amerika için cesur bir vizyon ortaya koyduğunu ve ilk dönemindeki başarıları ekonomiyi canlandırarak, sınırı güvence altına alarak ve ülke genelinde toplumu harap eden suçluları durdurarak nasıl devam ettireceğini gördük” denildi.

Harris’in seçim kampanyası, yeni bir düello çağrısı yaptı

Harris’in seçim kampanyası ekibinden yayınlanan açıklamada ise yeni bir canlı yayın düellosu daveti yapıldı. Açıklamada, “Amerikan halkı, parlak ışıklar altında bu sonbaharda sandıkta karşılaşacağı seçimi gördü. Kamala Harris ile ileriye gitmek mi yoksa Trump ile geriye gitmek mi? Bu gece bunu gördüler. Ekim ayında yapılacak ikinci düelloda da bunu görmeleri gerek. Başkan Yardımcısı Harris, ikinci bir canlı yayın programına çıkmaya hazır. Peki Trump buna hazır mı?” denildi.