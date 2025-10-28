  1. Ekonomim
Trump ve Japonya Başbakanı Takaiçi, kritik mineraller alanında işbirliğini artırmada anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın başkenti Tokyo’yu ziyaret ederek, yeni Başbakan Takaiçi Sanae ile nadir toprak elementleri ve kritik mineraller konusunda işbirliğini güçlendirecek bir anlaşma imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Asya ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında Tokyo'da Başbakan Takaiçi ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmede ülkeleri arasındaki ilişkilerde "altın çağı" yakalamak için atılacak adımları ele aldı.

Ardından taraflar, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin işlenmesi ve tedariki konusunda ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Trump kaçırılan Japon vatandaşların aileleriyle görüştü

Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, iki lider ayrıca 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığı belirtilen Japon vatandaşların aileleriyle de görüştü.

Takaiçi, ziyareti sırasında Trump'a, gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı vesilesiyle ülkeye 250 sakura ağacı hediye etmeyi planladıklarını söyledi.

Trump, Japonya'ya en son ziyaretini 2019'da Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak için yapmıştı.

