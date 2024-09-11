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Trump ve Kamala Harris canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi: İlk anket sonucuna göre kim önde?

ABD'de başkanlık için yarışacak Donald Trump ve Kamala Harris, ilk kez canlı yayında kozlarını paylaştı. 90 dakikalık düellonun ardından yapılan ilk anketin sonucuna göre, izleyiciler Harris'in performansının daha iyi olduğunu görüşünde...

Haber Merkezi
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Trump ve Kamala Harris canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi: İlk anket sonucuna göre kim önde?
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ABD'de ve dünyada milyonlarca kişi 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimi için yarışacak Donald Trump ile Kamala Harris'in canlı yayındaki ilk karşılamasına kilitlendi.

Donald Trump ve Kamala Harris 90 dakikalık düellosunda ekonomi, sınır güvenliği, kürtaj ve dış politikadan pek çok başlığa yer verildi. Düello öncesinde başa baş giden seçim yarışında, canlı yayındaki tartışmanın ardından ilk anket sonuçları da geldi.

CNN'nin anketine göre, tartışmayı takip edenleri yüzde 63'ü Harris'in yüzde 37'si Trump'ın daha iyi bir performans sergilediğini belirtti.

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Düelleodan önce durum yüzde 50'ydi

Tartışmadan önce, aynı seçmenler hangi adayın daha güçlü performans göstereceği konusunda eşit olarak bölünmüştü; yüzde 50'si Harris'in yüzde 50'si Trump'ın iyi bir performans göstereceğini söylüyordu.

CNN, anket sonuçlarının, yalnızca düelloyu izleyen seçmenlerin tartışma hakkındaki görüşlerini yansıttığını belirtti.

Diğer yandan, bu sonuçların Trump'ın Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği tartışmadan farklı bir sonuç çıkardığı ifade edildi. Biden'ın adaylıktan çekilmesine sebep olan o münazaranın ardından Trump'ın performansının güçlü olduğu kaydedilmişti.

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