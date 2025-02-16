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Trump ve Musk medyanın kendilerini 'ayırma' çabalarını tartıştı

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, ortak röportajda medyanın "aralarında gerginlik yaratma" çabalarını tartıştı.

Haber Merkezi
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Trump ve Musk medyanın kendilerini 'ayırma' çabalarını tartıştı
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FOX News kanalında 18 Şubat'ta yayımlanacak özel röportajın ön gösteriminde, medyanın kendisi ile Musk arasında gerginlik yaratma çabalarını eleştiren Trump, bu çabaların işe yaramadığını söyledi.

 Trump: Elon beni aradı, 'bizi ayırmaya çalışıyorlar' dedi

FOX News tarafından yayımlanan kısa videoda Trump, "Bunları hep görüyorum. Elon beni aradı, 'Biliyor musun bizi ayırmaya çalışıyorlar.' dedi. Ben de kesinlikle dedim." ifadelerini kullandı.

Trump haberlerle dalga geçti

Trump ayrıca, "Son dakika haberlerimiz var, Donald Trump başkanlığın kontrolünü Elon Musk'a devretti. Başkan Musk saat 08:00'de kabine toplantısına katılacak" sözleriyle Musk ve kendisi hakkında çıkan haberleri tiye aldı. 

Başkan Trump, tarihte hiç kimsenin medyada kendisi kadar kötülenmediğini iddia etti.

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