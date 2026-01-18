  1. Ekonomim
  3. Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte arasında kritik görüşme: Konu Grönland ve Arktik'te güvenlik
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'la Grönland ve Arktik'teki güvenlik durumu hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump'la telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Trump'la Grönland ile Arktik'teki güvenlik durumunu ele aldıklarını aktaran Rutte, bu konuda çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi. 

 Rutte ayrıca, 19-23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak toplantıda ABD Başkanı ile görüşmeyi "sabırsızlıkla beklediğini" ifade etti.

 Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.