Trump ve Petro Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüştü.

Trump ve Petro Beyaz Saray'da bir araya geldi
Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasındaki görüşmeye ilişkin bir kare paylaşıldı.

Yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtilen basına kapalı görüşmeye ilişkin Başkan Trump'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Kolombiya'ya "kokain üretip ABD'ye gönderiyor" şeklinde suçlamalar yöneltmişti.