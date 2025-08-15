Trump ve Putin Alaska'da ne konuşacak? Tarafların beklentileri neler?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmeye katılmıyor.

Fox News'a görüşmeden beklentilerini sıralayan Trump, "tek isteğim bir sonraki görüşme için masayı kurabilmek" dedi ve Zelenskiy'nin katılacağı bir zirveye işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun süredir Zelenskiy ile görüşmek için şartların olgunlaşmadığını savunuyordu.

Perşembe günü konuşan Trump, bir sonraki görüşme olasılığı için de "hızlı gerçekleşebilir" dedi.

İşte BBC Türkçe'nin derleme haberine göre, iki liderin toplantıdan ne beklediğine dair daha detaylı bir bakış.

Putin uluslararası tanıma ve daha fazlasının peşinde...

Rusya editörü Steve Rosenberg şöyle yazdı:

Putin'in bu zirveden istediği ilk şey, aslında zaten elde ettiği bir şey.

O da bir kabulün ilanı.

Dünyanın en güçlü ülkesi Amerika'nın, Rusya liderinin Batı tarafından yalnızlaştırılma çabalarının başarısız olduğunu kabul etmesi.

Bu üst düzey toplantının gerçekleşiyor olması ve Kremlin'in yapılacağını duyurduğu ortak basın toplantısı bunun kanıtı.

Kremlin, Rusya'nın küresel siyasetin en üst düzey masasına geri döndüğünü iddia edebilir.

Rus tabloid gazetesi Moskovsky Komsomolets bu haftanın başlarında, "İzolasyon bu kadarmış" başlığını attı.

Putin, ABD-Rusya zirvesini başarmakla kalmadı, aynı zamanda zirve için de mükemmel bir lokasyon belirledi.

Zirvenin Alaska'da yapılıyor olmasının Kremlin'e sunabileceği çok şey var.

İlk olarak, güvenlik: Alaska ile Rusya anakaralarının en yakın olduğu noktada birbirlerine mesafeleri sadece 90 km.

Bu sayede Vladimir Putin "düşman" ülkelerin üzerinden uçmadan oraya ulaşabilir.

İkincisi Alaska, Ukrayna'ya ve Avrupa'ya da çok ama çok uzak bir mesafede bulunuyor. Bu, Kremlin'in Kiev'i ve AB liderlerini devre dışı bırakıp doğrudan Amerika ile görüşme amacıyla örtüşüyor.

Bu yerin tarihsel sembolizmi de var.

Çarlık Rusya'sının 19. yüzyılda Alaska'yı Amerika'ya satması, 21. yüzyılda Moskova tarafıdan sınırları zorla değiştirme girişimini meşrulaştırmak için kullanılıyor.

Moskovsky Komsomolets de bu tarihe göndermeyle, "Alaska, devlet sınırlarının değişebileceğinin ve geniş toprakların mülkiyetinin değişebileceğinin açık bir örneğidir" diye yazıyordu.

Ancak Putin'in istediği sadece uluslararası tanınma ve sembollerden ibaret değil.

Putin zafer istiyor.

Ukrayna'nın dört bölgesinde (Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ve Herson) ele geçirdiği ve işgal ettiği tüm toprakları elinde tutmayı hedefliyor. Kiev'in de bu bölgelerde, halen Ukrayna kontrolünde olan kısımlardan çekilmesi konusunda ısrar ediyor.

Ukrayna bunu kabul edilemez buluyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukraynalılar topraklarını işgalcilere vermeyecekler" diyor.

Kremlin de bunu biliyor.

Trump'ın Rusya'nın toprak taleplerine destek vermesi ve Ukrayna'nın bunu reddetmesi durumunda, Trump'ın Kiev'e verdiği tüm desteği keseceği hesabı yapılıyor olabilir.

Bununla birlikte Rusya ve ABD, ilişkileri güçlendirmeye ve ekonomik iş birliğini geliştirmeye devam edebilirler.