Trump ve Putin buluşacak! Kritik görüşme Türkiye'de mi yapılacak?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden savaşın bitirilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde görüşme yapacak. Kritik görüşmenin yapılması planlanan ülkeler arasında Türkiye'nin de ismi geçiyor.

Trump, seçim kampanyasında Ukrayna'daki savaşı en kısa sürede bitireceği konusunda taahhütte bulunmuştu. Putin ise, Trump'ı seçilmesinden dolayı tebrik ettikten sonra ve Ukrayna konusunda görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Donald Trump ile Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi muhtemel zirveye ilişkin Rusya'ya yakın iki kaynak Reuters'a bu bilgi verdi.

Rus yetkililer, Trump ile Putin arasında bu yıl içinde gerçekleşmesi beklenen telefon görüşmesi öncesinde ABD ile herhangi bir doğrudan temasın hazırlıkları yapıldığı yönündeki iddiaları defalarca yalanladı. Ancak Rus kaynaklar, durumun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmamasını belirterek, son haftalarda üst düzey Rus yetkililerin hem Suudi Arabistan'ı hem de BAE'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Bir kaynak, Rusya'da bu fikre karşı hala az da olsa muhalefet olduğunu, bazı diplomat ve istihbarat yetkililerinin hem Suudi Arabistan hem de BAE'nin ABD ile yakın askeri ve güvenlik bağlarına işaret ettiğini aktardı.

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, yönetiminin "Ukrayna ve Rusya da dahil olmak üzere çeşitli taraflarla toplantılar ve görüşmeler planladığını" söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da, "Açıklamalara göre görüşme planlanmış" yorumunu yaptı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Trump'ın göreve başladıktan sonra aradığı ilk yabancı devlet başkanıydı. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na video ile bağlanan Trump, Veliaht Prens'i "harika bir adam" olarak tanımladı.

Esir takası başarıyla gerçekleşmişti

2023 yılında Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaret eden Putin, geçen eylül ayında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük ABD-Rus esir takasını organize etmesine yardım ettiği için Muhammed bin Selman'a minnettar olduğunu söylemişti.

Putin ile Muhammed bin Selman, 2015 yılında Prens'in ilk kez Rusya'yı ziyaret etmesinden bu yana yakın kişisel ilişki geliştiriyor.

Bu ilişki, dünyanın en büyük iki petrol ihracatçısının liderlerinin OPEC+ enerji anlaşmasını sonuçlandırmasına ve sürdürmesine yardımcı oldu. Trump, Suudi Arabistan ve OPEC'i petrol fiyatlarını düşürmeye çağırdı; bu, Rusya için görüşmelerde potansiyel bir pazarlık kozu.

Hem Muhammed bin Selman hem de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, Ukrayna savaşı boyunca tarafsızlıklarını korudular ve Batı'nın Rusya'yı eleştirme ve yaptırım uygulama kararlarına katılmadılar. Her iki lider ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy ile düzenli temaslarını sürdürüyor.

Bu nedenle Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi muhtemel zirve için olası yerler olarak görüyor.

Türkiye olası buluşma noktası değil

Rus kaynaklar, şu aşamada NATO üyesi olan ve Mart 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında başarısızlıkla sonuçlanan barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin olası bir buluşma noktası olmadığını belirtti.

Üyeleri düzenli olarak Putin'le bir araya gelen Valdai Tartışma Kulübü'nün etkili bilimsel direktörü olan Rus analist Fyodor Lukyanov, Trump ve Putin'in, görüşmeleri yapmak için tercih edecekleri ülke konusunda fazla seçeneği olmadığını söyledi. Lukyanov, "Batı'nın neredeyse tamamı Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Bu nedenle, Helsinki, Cenevre ve Viyana gibi şehirler bu görüşmelerin yapılacağı yer olarak uygun değil" yorumunu yaptı.