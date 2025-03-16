  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump ve Putin’den önemli zirve: Ukrayna gündemi masada
Takip Et

Trump ve Putin’den önemli zirve: Ukrayna gündemi masada

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump ve Putin’den önemli zirve: Ukrayna gündemi masada
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna’daki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Reuters’ın haberine göre Witkoff, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta görüşmesinin beklendiğini ifade etti.

Trump, savaşın sonlanması konusunda ısrarcı

ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Witkoff, "Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum." dedi.

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini vurgulayan ABD'li yetkili, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

ABD’yi hortum vurdu! Can kaybı 34’e yükseldiABD’yi hortum vurdu! Can kaybı 34’e yükseldiDünya

 

Hangi şartlarda emekli olunur, emekli maaşı nasıl hesaplanır? SGK Uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı!Hangi şartlarda emekli olunur, emekli maaşı nasıl hesaplanır? SGK Uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı!Ekonomi

 

Dünya
ABD’yi hortum vurdu! Can kaybı 34’e yükseldi
ABD’yi hortum vurdu! Can kaybı 34’e yükseldi
Çin lideri Brüksel'de düzenlenecek kritik zirveye katılmayacak
Çin lideri Brüksel'de düzenlenecek kritik zirveye katılmayacak
Gazze’de can kaybı 48 bin 572’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 48 bin 572’ye yükseldi
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı!
Dışişleri Bakanlığı Kırım’ın yasadışı ilhakını kabul etmediğini bir kez daha tekrarladı
Dışişleri Bakanlığı Kırım’ın yasadışı ihlakını kabul etmediğini bir kez daha tekrarladı
Amerika'nın Sesi'nde çalışan gazeteciler idari izne çıkarıldı
Amerika'nın Sesi'nde çalışan gazeteciler idari izne çıkarıldı