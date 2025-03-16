Trump ve Putin’den önemli zirve: Ukrayna gündemi masada

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna’daki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Reuters’ın haberine göre Witkoff, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta görüşmesinin beklendiğini ifade etti.

Trump, savaşın sonlanması konusunda ısrarcı

ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Witkoff, "Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum." dedi.

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini vurgulayan ABD'li yetkili, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.