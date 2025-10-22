Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi neden rafa kaldırıldı?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da yapmayı planladığı görüşmenin askıya alındığını, "boşa zaman kaybetmek istemediğini" söyledi.

Trump, geçen hafta Putin ile "verimli" olarak nitelendirdiği telefon görüşmesi sonrasında kendisiyle Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi için Macaristan'da bir araya geleceğini açıklamıştı.

İki hafta içinde gerçekleşmesi için hazırlıkların başladığı duyurulan zirve, Washington-Moskova hattında Ukrayna'da çatışmaların sona erdirilmesi şartlarında uzlaşı sağlanamaması ve Avrupa'dan yükselen itirazlar üzerine şimdilik askıya alındı.

Bunda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un zirveye hazırlık için Pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin etkili olduğu, Rusya'nın Trump'ın "Rus ve Ukrayna ordularının mevcut konumlarını muhafaza ederek cephe hattında savaşı sonlandırma" önerisini kabul etmediği belirtiliyor.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Lavrov, Salı günü yaptığı açıklamalarda, Moskova'nın Ukrayna tarafından kabul edilen ve hemen ateşkese gidilmesini öngören öneriyi kabul etmediğini açıkça ifade etti.

Ardından Beyaz Saray, Trump'ın gerçekleşeceğini duyurduğu Budapeşte zirvesinin "yakın gelecekte gerçekleşmesi ile ilgili olarak bir plan olmadığını", bunda tarafların Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi konusundaki yaklaşım farklılığının etkili olduğunu duyurdu.

Trump açık kapı bıraktı: Bakalım neler olacak

ABD Başkanı Trump da Putin ile yapmayı planladığı zirvenin askıya alınmasıyla konusunda gazetecilerin kendisine Oval Ofis'te yönelttiği soruları yanıtladı.

Trump, sonuç vermeyecek bir görüşme istemediğini söyledi ve "Boşa zaman kaybetmek istemiyorum. Bakalım neler olacak" dedi.

Görüşmenin yapılması konusunda fikrini neden değiştirdiği sorusuna ise Trump, "Ben öyle olacağını söylemedim" diyerek açık kapı bırakan bir yanıt verdi. Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasının mümkün olduğunu söyleyen Trump, "Savaş cephesinde birçok şey oluyor. Önümüzdeki iki gün içinde ne yapacağımız konusunda sizi bilgilendireceğim" diye konuştu.

Başkan seçilir seçilmez hemen Ukrayna savaşını sona erdirme sözü veren Trump, aradan aylar geçmesine rağmen bu yönde ilerleme kaydedilmesini sağlayamadı.

ABD'li yetkililer, Ağustos ayında Alaska'da Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yapılan Trump-Putin zirvesinde ilerleme kaydedilmediğini, Budapeşte'de benzer bir senaryonun yaşanmasının istenmediğini söylüyor.

Trump'ın geri adımı Avrupa'yı şimdilik rahatlattı

ABD Başkanı Trump'ın, geçen hafta Putin ile görüşmesi sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme, Avrupa başkentlerinde endişeye yol açmıştı.

Trump'ın görüşmede Zelenskiy'ye, Rusya'ya Ukrayna'da toprak tavizi verme konusunda baskı uyguladığı, Kiev'in acilen talep ettiği Tomahawk füzelerini tedarik etmeyi reddettiği ve güvenlik garantileri konusunda da Ukrayna'nın beklentilerini boşa çıkaran ifadeler kullandığı basına sızmıştı.

Trump, Zelenskiy'e "Putin'in şartlarını kabul etmesi gerektiğini", aksi takdirde "Putin'in Ukrayna'yı yerle bir edeceği" konusunda uyardığı iddia edilmişti.

Zelenskiy'nin Donbas bölgesini Putin'e teslim etmeyi, toprak tavizinde bulunmayı kabul etmediği, bunun üzerine Trump'ın "Tamam o zaman mevcut sınır hattında savaşı sonlandırmayı deneyelim" dediği aktarılmıştı.

Avrupa ülkeleri, Putin'in diplomatik manevralarla Trump'ı oyaladığı, bu esnada cephede kazanımlar elde etmeye odaklandığı görüşünde.

Ukrayna'nın toprak tavizine zorlanmasına karşı olan Avrupa ülkeleri, Trump'ın asıl savaşa sona vermesi için Rusya'ya baskı uygulamasını istiyor.

Avrupalı liderler dün yaptıkları ortak açıklamayla Trump'ın barışın tesisi çabalarına destek ifade etmekle birlikte, Ukrayna'nın toprak tavizine zorlanmaması gerektiğine işaret ettiler.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi çok sayıda liderin imzaladığı ortak açıklamada, Rusya "oyalama taktikleri izlemek", Putin de "şiddeti ve yıkımı tercih etmekle" suçlanıyor.

Trump'a mesaj niteliğindeki açıklamada, Ukrayna'ya desteğin önemine vurgu yapan Avrupalı liderler, "Trump'ın, çatışmaların mevcut cephe hattında derhal durması ve bunun müzakerelerin başlangıç noktası olması gerektiği yönündeki tutumunu güçlü bir şekilde destekliyoruz. Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilmemesi gerektiği ilkesine bağlılığımız sürüyor" ifadelerini kaydettiler.

Putin'in Trump ile görüşmesini Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan'da yapmak istemesi, ABD yönetimini bunu kabul etmesi de Avrupa başkentlerinde tepkiye yol açmıştı.

Putin hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından verilen uluslararası tutuklama kararı var ve normalde AB sınırlarına giriş yaptığı takdirde tutuklanması gerekiyor ve Rus liderin bunu bilmesine rağmen Macaristan'da zirvenin yapılmasını istemesi "uluslararası hukuka meydan okuma" ve "Avrupa'yı değerleriyle sınama" olarak görülüyor.