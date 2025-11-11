Trump ve Şara’nın görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Beyaz Saray’daki görüşmesi sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşme geniş katılımlı oldu

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındığı ifade edildi. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barak'ın da katıldığı belirtildi.