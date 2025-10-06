Trump ve sendikalar arasında işten çıkarma krizi!

ABD’de sendikalar, hükümetin kapanması sürecinde Trump yönetiminin toplu işten çıkarmaları derhal durdurması için bir ABD yargıcından acil engelleme kararı talep etti.

Cumartesi gecesi San Francisco’daki ABD Bölge Yargıcı Vince Chhabria’ya yapılan bu acil başvuru, sendikaların iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey yetkililer tarafından yapılan ve kurumların pazartesi gününden itibaren işten çıkarma planlarını uygulamaya başlayabileceğini ima eden bir dizi açıklamanın ardından geldi.

Oylamanın başarısız olması bekleniyor

Beyaz Saray’daki baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, yönetimin en azından pazartesi gününe kadar işten çıkarmaları ertelediğini söyledi. O gün, bölünmüş durumdaki Senato, hükümeti 21 Kasım’a kadar açık tutacak geçici bütçe tasarısını beşinci kez oylayacak. Demokratlardan fire verilmediği takdirde oylamanın başarısız olması bekleniyor.

"İşten çıkarmalar başlayacaktır"

Hassett, pazar günü CNN’e yaptığı açıklamada, “Eğer Başkan, müzakerelerin hiçbir yere varmadığına karar verirse işten çıkarmalar başlayacaktır" dedi.

Trump, pazar günü Beyaz Saray’da işten çıkarmalarla ilgili bir soruya yanıt verirken, “işten çıkarmaların şu anda gerçekleştiğini” söyleyerek hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu.