  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump ve sendikalar arasında işten çıkarma krizi!
Takip Et

Trump ve sendikalar arasında işten çıkarma krizi!

ABD’de sendikalar, hükümetin kapanma süreci devam ederken Trump yönetiminin toplu işten çıkarmalarını durdurmak için mahkemeden acil durdurma kararı talebinde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump ve sendikalar arasında işten çıkarma krizi!
Takip Et

ABD’de sendikalar, hükümetin kapanması sürecinde Trump yönetiminin toplu işten çıkarmaları derhal durdurması için bir ABD yargıcından acil engelleme kararı talep etti.

Cumartesi gecesi San Francisco’daki ABD Bölge Yargıcı Vince Chhabria’ya yapılan bu acil başvuru, sendikaların iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey yetkililer tarafından yapılan ve kurumların pazartesi gününden itibaren işten çıkarma planlarını uygulamaya başlayabileceğini ima eden bir dizi açıklamanın ardından geldi.

Oylamanın başarısız olması bekleniyor

Beyaz Saray’daki baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, yönetimin en azından pazartesi gününe kadar işten çıkarmaları ertelediğini söyledi. O gün, bölünmüş durumdaki Senato, hükümeti 21 Kasım’a kadar açık tutacak geçici bütçe tasarısını beşinci kez oylayacak. Demokratlardan fire verilmediği takdirde oylamanın başarısız olması bekleniyor.

"İşten çıkarmalar başlayacaktır"

Hassett, pazar günü CNN’e yaptığı açıklamada, “Eğer Başkan, müzakerelerin hiçbir yere varmadığına karar verirse işten çıkarmalar başlayacaktır" dedi.

Trump, pazar günü Beyaz Saray’da işten çıkarmalarla ilgili bir soruya yanıt verirken, “işten çıkarmaların şu anda gerçekleştiğini” söyleyerek hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu.

Tutukluluğu devam eden Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdiTutukluluğu devam eden Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdiGündem

 

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdıBitcoin tüm zamanların rekorunu kırdıKripto Para

 

Dünya
Suriye’nin Halep kentinde patlama yaşandı
Suriye’nin Halep kentinde patlama yaşandı
Güney Afrikalılar, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını protesto etti
Güney Afrikalılar, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını protesto etti
Hamas heyeti, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakereleri başlatmak üzere Mısır’a vardı
Hamas heyeti, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakereleri başlatmak üzere Mısır’a vardı
Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin çok olumlu görüşmeler yapıldığını söyledi
Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin çok olumlu görüşmeler yapıldığını söyledi
Almanya'da zorunluk askerlik geliyor
Almanya'da zorunluk askerlik geliyor
İsrail'de gözaltında tutulan 42 aktivist açlık grevi başlattı
İsrail'de gözaltında tutulan 42 aktivist açlık grevi başlattı