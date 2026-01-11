Trump Venezuela petrol gelirini koruma kararnamesini imzaladı

Beyaz Saray tarafından duyurulan kararnameyle söz konusu gelirlerin statüsüne ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Petrol gelirlerinin kullanımına ilişkin düzenleme

Kararnamede, Venezuela petrolünden sağlanan gelirin Venezuela’ya ait olduğu, bu gelirlerin ABD tarafından hükümet ve diplomatik amaçlarla muhafaza edildiği ve özel kişi ya da kuruluşların hak iddialarına konu edilemeyeceği ifade edildi. Metinde ayrıca, petrol gelirlerinin aktarıldığı fonların hukuki korumadan yoksun kalmasının, ABD’nin Venezuela’da ekonomik ve siyasi istikrarı desteklemeye yönelik girişimlerini olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Kararnamenin kamuoyuna açıklanmasından önce Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela halkına yönelik olumlu mesajlar vererek, ülkeyi yeniden zengin ve güvenli hale getirmeye yönelik çalışmaların başlatıldığını belirtti. Öte yandan, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak’ta Beyaz Saray’da ABD’li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, bu görüşmede Venezuela petrol sektörünün yeniden yapılandırılması ve üretimin artırılmasına ilişkin konuların ele alınacağını dile getirdi.