Trump: Venezuela'da uyuşturucu teknelerinin limanını vurduk

ABD yönetimi, Venezuela ile yaşadığı gerilimde muhtemelen ilk kez ülke topraklarına yönelik bir saldırı düzenledi.

Başkan Donald Trump, Venezuela'ya ait olduğu düşünülen, uyuşturucu taşıyan teknelerin demirlediği bir limana saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Trump, gazetecilere pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Limanın, teknelere uyuşturucu yüklenen bölümünde büyük bir patlama oldu. Tüm tekneleri vurduk ve şimdi de bölgeyi vurduk ve artık o bölge yok" ifadelerini kullandı.

Saldırının tam olarak nereye düzenlendiği hakkında bilgi vermeyen Trump, sadece "kıyı şeridi boyunca" dedi.

CNN televizyonu ve New York Times ise operasyona yakın kaynaklara dayandırdıkları haberlerde, bunun ABD ordusunun değil, CIA'in bir limana yönelik dron saldırısı olduğunu duyurdu.

ABD medyasındaki haberlerde, saldırının Venezuelalı organize suç örgütü Tren de Aragua'yı hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sırasında liman bölgesinde kimsenin bulunmadığı, bu nedenle de can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

DW Türkçe'nin haberine göre Trump'ın geçen hafta yaptığı bir başka açıklama da ABD'nin ilk kez Venezuela topraklarında uyuşturucu kartellerine saldırıp saldırmadığına dair spekülasyonlara yol açmıştı.

Trump, milyarder iş insanı ve destekçisi John Catsimatidis'a verdiği röportajda ABD'nin kaçakçı teknelerinin yapımı için kullanılan "büyük bir tesisi" vurduğunu söylemiş, "İki gece önce tesisi devre dışı bıraktık" demişti.

Ancak Trump bu tesisin nerede olduğuna dair bilgi vermemişti. ABD Savunma Bakanlığı ise AFP'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlamadı. Venezuela hükümetinden de bir açıklama gelmedi.

Venezuela açıklarında eylül ayından beri saldırılar sürüyor

ABD ordusu, eylül ayından bu yana Karayip ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu şimdiye kadar 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hukukçular ve uzmanlar ise ABD yönetiminin bu saldırılarını yargısız infaz olarak nitelendiriyor ve uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendiriyor.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu kartellerini yönetmekle suçluyor. Maduro ise bu suçlamayı reddederek, Washington yönetiminin asıl hedefinin, kendisini devirmek olduğunu iddia ediyor.