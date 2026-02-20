Trump: Venezuela'dan aldığımız 50 milyon varil petrol yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde katıldığı bir programda, ekonomi gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

Venezuela'dan petrol aldıklarını belirten Trump, “Onların çok fazla petrolü var, bizim de var ama onlara çok yardımcı oluyoruz. 50 milyon varil petrol aldık, şu anda çok büyük gemilerle Houston'a doğru çok güzel bir şekilde taşınıyor” ifadelerini kullandı.

Trump, bunun Venezuela için harika olacağını vurgulayarak, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in mükemmel iş çıkardığını ve ABD ile iyi geçindiğini kaydetti.