Trump: Venezuelalı muhalif lider Machado ile yeniden görüşeceğiz

Beyaz Saray’daki temaslarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, görüşme sırasında Maria Corina Machado’nun kendisine, “birçok savaşı sona erdirmedeki rolü” nedeniyle Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini söylediğini aktardı. Trump, bu sözlerin kendisi açısından anlamlı olduğunu ifade etti.

"Bence kendisi çok değerli bir insan ve tekrar görüşeceğiz"

Machado’nun bu yaklaşımını olumlu karşıladığını dile getiren Trump, “Bence kendisi çok değerli bir insan ve tekrar görüşeceğiz.” dedi. Görüşmede Machado’nun kendisine hitaben, “Sekiz savaşı sona erdirdiniz, bu ödülü sizden daha fazla hak eden kimse yok” ifadelerini kullandığını aktaran Trump, bunu “çok güzel bir jest” olarak değerlendirdi.

Trump, söz konusu görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından da paylaştı. Açıklamasında, Machado’nun kendisine Nobel Barış Ödülü’nü sunduğunu belirten Trump, bunun karşılıklı saygıya dayanan “çok güzel bir jest” olduğunu vurguladı.

Öte yandan Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda farklı bir tutum sergilemişti. ABD Başkanı, Machado’nun Venezuela’da iktidara gelecek ölçüde halk desteğine ve siyasi güce sahip olmadığını savunmuş, bu nedenle Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve mevcut hükümetle çalışacaklarını ifade etmişti.